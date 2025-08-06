GRABADO el 06-08-2025

Dina Boluarte participará en la CADE 2025 pese a cuestionamientos y alto rechazo HLR

dinaboluarte cade



Según Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, la presencia de la presidenta y su gabinete actúa como un respaldo para asegurar la participación de candidatos comprometidos con un plan de gobierno que realmente impulse el desarrollo del país.





LaRepública







Además hoy día 06 de Agosto en el calendario del Perú.

