GRABADO el 19-08-2025

PEDRO CASTILLO enfrenta nueva audiencia judicial por acusación de golpe de Estado HLR

Hoy se reanudará el juicio oral contra el expresidente, quien enfrenta cargos de rebelión y abuso de autoridad por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.



