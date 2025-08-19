Convaleciente y en silla de ruedas: ingresó a la UNI dos días después de ser operado LR
Ángel Iván Vidal Velarde, un joven de 19 años originario de Satipo, logró el ingreso a la UNI solo dos días después de someterse a una cirugía de emergencia. A pesar del dolor, viajó más de 12 horas hasta Lima y rindió el exigente examen de admisión en silla de ruedas.
