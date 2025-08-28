GRABADO el 28-08-2025

Dina Boluarte a los candidatos políticos: "Basta ya de egoísmos, que no han beneficiado al Perú"

Desde Exitosa Noticias

Psicóloga asegura que Chat GPT no puede reemplazar una terapia psicológica o psiquiátrica.

EXITOSA DEPORTES MARCOS LÓPEZ ANTE BARCELONA EN LA CHAMPIONS - ¿GOROSITO SE QUEDA EN ALIANZA?.

EXITOSA DEPORTES MARCOS LÓPEZ ANTE BARCELONA EN LA CHAMPIONS - ¿GOROSITO SE QUEDA EN ALIANZA?.

Ministro de Vivienda critica allanamiento a Nicanor Boluarte: "Ha sido desmedido y arbitrario".

Lucila Anacleto: La joven inventora que trabaja en mejorar la reproducción de alpacas.

Betssy Chávez utiliza su celular durante juicio oral, pese a que está prohibido.

¿Cómo formalizar tu propiedad? Experto brinda consejos para tener todo correcto frente a la ley.

Cientos de niños dejan sus cartas en pozo de los deseos en el santuario de Santa Rosa.

Betssy Chávez reaparece en juicio oral por caso 'Golpe de Estado' tras anuncio de huelga de hambre.

Gobierno aprueba extradición de 'El Monstruo': PNP debe trabaja junto a Interpol.

Jorge Valdez: "En gestión pública no se gobierna con buenas intenciones, se hace con planes".

Dina Boluarte a los candidatos políticos: "Basta ya de egoísmos, que no han beneficiado al Perú".

Dina Boluarte a los candidatos políticos: "Basta ya de egoísmos, que no han beneficiado al Perú".

Designan a Fredy Hinojosa como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental.

Designan a Fredy Hinojosa como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Psicóloga asegura que Chat GPT no puede reemplazar una terapia psicológica o psiquiátrica

video

EXITOSA DEPORTES MARCOS LÓPEZ ANTE BARCELONA EN LA CHAMPIONS - ¿GOROSITO SE QUEDA EN ALIANZA?

video

EXITOSA DEPORTES MARCOS LÓPEZ ANTE BARCELONA EN LA CHAMPIONS - ¿GOROSITO SE QUEDA EN ALIANZA?

video

Ministro de Vivienda critica allanamiento a Nicanor Boluarte: "Ha sido desmedido y arbitrario"

video

Lucila Anacleto: La joven inventora que trabaja en mejorar la reproducción de alpacas

video

Betssy Chávez utiliza su celular durante juicio oral, pese a que está prohibido

video

¿Cómo formalizar tu propiedad? Experto brinda consejos para tener todo correcto frente a la ley

video

Cientos de niños dejan sus cartas en pozo de los deseos en el santuario de Santa Rosa

video

Betssy Chávez reaparece en juicio oral por caso 'Golpe de Estado' tras anuncio de huelga de hambre

video

Gobierno aprueba extradición de 'El Monstruo': PNP debe trabaja junto a Interpol

video

Jorge Valdez: "En gestión pública no se gobierna con buenas intenciones, se hace con planes"

video

Dina Boluarte a los candidatos políticos: "Basta ya de egoísmos, que no han beneficiado al Perú"

video

Dina Boluarte a los candidatos políticos: "Basta ya de egoísmos, que no han beneficiado al Perú"

video

Designan a Fredy Hinojosa como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental

video

Designan a Fredy Hinojosa como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 28 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo