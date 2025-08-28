GRABADO el 28-08-2025

Cientos de niños dejan sus cartas en pozo de los deseos en el santuario de Santa Rosa

Desde el santuario de Santa Rosa de Lima ubicado en el Cercado de Lima, cientos de niños se acercaron al pozo de los deseos para dejar sus cartas previo a la celebración del Día de Santa Rosa.

Psicóloga asegura que Chat GPT no puede reemplazar una terapia psicológica o psiquiátrica.

Ministro de Vivienda critica allanamiento a Nicanor Boluarte: "Ha sido desmedido y arbitrario".

Lucila Anacleto: La joven inventora que trabaja en mejorar la reproducción de alpacas.

Betssy Chávez utiliza su celular durante juicio oral, pese a que está prohibido.

¿Cómo formalizar tu propiedad? Experto brinda consejos para tener todo correcto frente a la ley.

Cientos de niños dejan sus cartas en pozo de los deseos en el santuario de Santa Rosa.

Betssy Chávez reaparece en juicio oral por caso 'Golpe de Estado' tras anuncio de huelga de hambre.

Gobierno aprueba extradición de 'El Monstruo': PNP debe trabaja junto a Interpol.

Jorge Valdez: "En gestión pública no se gobierna con buenas intenciones, se hace con planes".

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

