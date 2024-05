Lamentablemente se confirmó la muerte de Hubert Amarillo Pérez, un joven reportado como la segunda víctima mortal de la fatídica deflagración ocurrida en un grifo de Villa María del Triunfo.



Hubert era un paciente oncológico que, pese a no moverse con libertad, no falleció por la caída de cosas o la onda expansiva. Su madre señala que fue producto de la emanación del gas que se propagó por la zona.



Ricardina Pérez, madre del joven fallecido señala que su hijo había sido operado producto de su enfermedad y nunca presentó complicaciones.



Él no tuvo esas complicaciones no la había tenido aún durante todos los tres o cuatro años que estaba operado es lo que a mí me ya me preocupaba indicó la madre de familia.



En su desesperación por salvar la vida de su único hijo la señora Ricardina, lo llevó a neoplásicas, donde asegura no recibió una atención rápida ni oportuna.



Cabe señalar que, la madre realizó el sepelio de su hijo, pero indica que hasta el momento ninguna entidad relacionada con el siniestro, ya sea la empresa o la municipalidad se ha acercado, como mínimo a darle las condolencias, y menos brindarle algún apoyo.

