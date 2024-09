https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

Paolo Guerrero será la sorpresa de la convocatoria para los duelos frente a Uruguay y Brasil en octubre por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde Perú se juega el todo o nada. Jorge Fossati no arriesga y confía en el olfato goleador del 'Depredador' para salvar la clasificación. La lista de convocados, que incluye también a André Carrillo y Pedro Aquino, se revelará este domingo. Además, ¿Alianza Lima o Universitario, quién tiene más chances de ganar el Torneo Clausura



01:58 Eliminatorias 2026: El regreso de Paolo Guerrero

