Jorge Fossati descartó a Renato Tapia para la Copa América 2024. El entrenador uruguayo confirmó que tras varias conversaciones con el jugador del Celta de Vigo no logró convencer al futbolista de cambiar su decisión y finalmente decidió excluirlo del torneo continental. ¿Cuál es el seguro que pedía a la FPF Esto y más hoy en #Líbero.



00:00 Presentación

01:45 Selección peruana: ¿Quién reemplazará a Renato Tapia

05:00 ¿Cuál es el seguro que pedía Renato Tapia a la FPF

09:51 Jorge Fossati confirma que Renato Tapia no jugará la Copa América

16:13 ¿Cuáles son las alternativas de Jorge Fossati tras la ausencia de Renato Tapia

20:33 Sporting Cristal: Guillerm Farré es el nuevo DT

22:17 Despedida



