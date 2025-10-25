Caen cuatro extranjeros en SMP por presunta extorsión y trata de personas
Agentes de la Policía Nacional intervinieron un hostal en San Martín de Porres, donde detuvieron a cuatro extranjeros tres ecuatorianos y un colombiano implicados presuntamente en delitos de extorsión y trata de personas. Durante el operativo se incautaron motocicletas, armas, explosivos y celulares con evidencias de transferencias bancarias vinculadas a sus actividades ilícitas.
