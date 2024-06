Inés García Belaunde nos habla en esta nueva entrega de #Fans21 la nueva entrega de la serie de Star Wars en Disney Plus: The Acolyte.

The Acolyte, muestra las aventuras de un maestro Jedi, que se encontrará con su resentida expadawan tras seguir una serie de turbias pistas.



Esto es #p21tv #fans21 #starwars #theacolyte

Además hoy dia 22 de Junio en el calendario del Perú.

