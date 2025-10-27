GRABADO el 27-10-2025

Jefe del Comando Unificado de Pataz falleció tras accidente dentro de helicóptero

A través de un comunicado, el Ejército del Perú informó que el Gral. EP Marco Marín Saldaña, comandante general del Comando Unificado de Pataz, falleció producto de un desafortunado suceso. Según detalló, fue víctima de un accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra.

