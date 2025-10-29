YARITA LIZETH: La dolorosa pérdida de su mamá, su separación, Edwin Sierra y más cafeconlachevez
Yarita Lizeth lo contó todo en Café con la Chevez: sus inicios en la música, su querido Puno, la pérdida de su madre y hermana, la relación con su padr, , la lucha legal por el uso de su nombre, su corto matrimonio y mucho más....No te pierdas este café con harto chimi chimi''
yaritalizeth trome cafeconlachevez entrevista podcast puno lareinadelsur
00:00 INICIO
00:15 INTRO DE FOTOS
00:49 MÁS ADELANTE
02:02 PRESENTACIÓN DEL INVITADO
05:10 YARITA LIZETH REVELA QUE LA SEPARARON DE SU MAMÁ POR DRAMÁTICA RAZÓN
08:25 YARITA LIZETH PERDIÓ A SU HERMANA MENOR POR CÁNCER
11:54 YARITA LIZETH SE QUIEBRA AL HABLAR DE SU PADRE
22:21 YARITA LIZETH Y EL INICIO DE SU CARRERA MUSICAL GANANDO 5 SOLES
28:53 YARITA LIZETH NO PIERDE LA ESPERANZA EN EL AMOR TRAS SU SEPARACIÓN
46:06 YARITA LIZETH Y SU RELACIÓN CON EDWIN SIERRA
49:59 CAFÉS CARGADOS
