El último jueves, la ingeniera química Alexandra Abanto (27), falleció dentro de las instalaciones de la empresa Premium Plast, tras caerle un tubo de 300 kilos en la cabeza. La familia y el novio de la occisa exigen que las autoridades investiguen el hecho porque presumen que sería por una negligencia laboral al no haberle otorgado medidas de seguridad para que cumpla con sus labores.



“Me llamaron a las 11: 00 a.m. para avisarme que Alexandra había muerto. Llegué a la empresa, me serené. No quería tocar nada del lugar solo ver que había pasado. Les pregunté a sus compañeros que le habría caído un rollo de tubería de 300 kilos a una altura de más de 2 metros. Yo pude ver su manita debajo de todo eso”, explicó su pareja Hugo Maihuiri Vargas.



Adicionalmente denunció que su conviviente ya había notado varias irregularidades durante sus labores en la empresa. Asimismo, el día de la tragedia fue a esa área de tubos sik las medidas de seguridad correctas ni supervisión.



