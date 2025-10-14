GRABADO el 14-10-2025

¿Qué desea la Generación Z?

PBO ¿Qué desea la "Generación z"?



PBO Noticias: José Jerí estrena gabinete ministerial - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025).

¿Butters le pidió a Medina que no forme parte del Gabinete?.

¿Jóvenes están de acuerdo con marcha del 15 de octubre?.

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?.

¿Quiénes serán los nuevos ministros de Jerí?.

¿Qué desea la Generación Z?.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

