Esta semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones eliminó el examen de conocimientos como requisito para que los mototaxistas renueven su licencia de conducir. Una decisión que ha generado gran polémica debido a que estos conductores son los que, precisamente, cometen más faltas a las normas de tránsito.



Un equipo de Panorama hizo un recorrido por algunos distritos de Lima y comprobó que muchos mototaxistas desconocen los reglamentos básicos para transitar por las calles. Una situación que, evidentemente, podría ser una constante con la eliminación del examen de conocimientos para revalidar su brevete.



Nuestro reportero Brian Matías corroboró que muchos mototaxistas no solo manejan contra el tráfico, sino que además se estacionan en cualquier lugar, exceden los límites de velocidad y conducen sin los documentos en regla, lo que los convierte en un auténtico peligro para peatones y transportistas.



NO SE DEBERÍA ELIMINAR EXAMEN



Para Juan Pablo León, periodista especializado en temas de transporte, las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no deberían eliminar el examen de conocimientos para los mototaxistas, sobre todo teniendo en cuenta que las normas y los reglamentos cambian y se actualizan cada año.

