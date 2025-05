GRABADO el 12-05-2025

"Está no habido": Vecino golpea a pareja, mata a perro y agrede a vecino en Trujillo

Vecinos de Trujillo buscan enardecidamente a un sujeto que es un peligro para el vecindario. Todo quedó evidenciado en cámaras: luego de agredir a su pareja, empezó a pelear con un perro, el cual lamentablemente murió. Por si eso no fuera poco, con una patada, agredió a un vecino que no estaba metido.



Desde Latina Noticias

Además hoy día 12 de Mayo en el calendario del Perú.

