GRABADO el 09-06-2025

"Municipalidad no se puede exceder": Muere descompensado luego de que se llevaran carro al depósito

Un adulto mayor falleció repentinamente luego de que la municipalidad de La Victoria se llevara su carro por estar mal estacionado. Pese a que sí corresponde una multa en ese caso, no está contemplado el escenario de que se lo lleven al depósito. El hombre murió luego de que le dijeran que tenía que pagar cientos de soles para poder retirar su vehículo.



