Municipalidad desmiente a olla común que denunció no recibir productos: ¿Por qué demoró la entrega?

Representantes de ollas comunes denunciaron que no recibían alimentos desde hace varias semanas en Villa María del Triunfo. Sin embargo, las autoridades de la Municipalidad distrital han dado también su versión del hecho. Al respecto, desmintieron que no se haya entregado y, con acta en mano, aseguraron que solo hubo una demora por falta de coordinación de las propias ollas comunes.



