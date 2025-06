GRABADO el 16-06-2025

Vehículo atropelló a can y se dio a la fuga

Imágenes indignantes muestran a un conductor no importarle la vida de un can.



Este hecho ocurrió en la urb. San isidro a plena luz del día.



Cámaras de seguridad captaron a este vehículo que transitan despacio, el chofer aparentemente observa al animal en medio de la pista y sin ningún reparo, avanza atropellando a este indefenso can para luego darse a la fuga.



La familia que adoptó a este perrito de 8 años señaló que Floy siempre salía a jugar con otros canes y luego ingresaba a casa. Afortunadamente un médico de dicha familia afectada por este suceso, brindó atención oportuna y el can se encuentra estable.



Se sabe que estos actos de crueldad contra animales agravada pueden ser sancionados hasta con cinco años de cárcel, sin embargos malos conductores restan importancia a las leyes.



