El exjefe de la Dircote, el general José Baella, se pronunció sobre la reciente aprobación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por parte del Congreso en materia de reactivación económica, seguridad y defensa nacional.

Al respecto, indicó que estas medidas otorgadas por el Congreso son una decisión positiva para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte pueda legislar en diversos temas de interés para el país. Sin embargo, enfatizó que en materia de seguridad no existen estrategias claras.

"No veo posiciones y estrategias claras respecto a la seguridad ciudadana. Solo estoy observando modificaciones en el Código Penal y en cuanto a delitos informáticos," recalcó, agregando que lo único positivo es la incorporación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, la cual estará adscrita a la Presidencia del Consejo de ministros (PCM).

Baella enfatizó que se debería declarar en emergencia el sistema de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) para adquirir un sistema de gobierno a gobierno y fortalecer la investigación de diversos delitos que investiga la Policía.

Asimismo, recalcó que las medidas legislativas funcionarán si cuentan con un plan y una estrategia con objetivos claros basados en metas medibles en el tiempo, y que se debe hacer seguimiento a los resultados obtenidos. "(Si no se trazan objetivos y estrategias), seguiremos en una situación donde las extorsiones, secuestros, robos agravados y la minería ilegal continuarán," afirmó.

TECNOLOGÍA PARA LA PNP

Finalmente, Baella resaltó que entidades como la Policía Nacional deben dotarse de tecnologías sofisticadas. "La tecnología es importantísima porque se pueden lograr muchas cosas, como ubicar rápidamente los teléfonos móviles en casos de secuestro. Esa tecnología está disponible, pero hay que adquirirla," concluyó.

