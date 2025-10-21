GRABADO el 21-10-2025

Ya puedes cargar tu tarjeta Lima Pass de los corredores y Metropolitano con Plin

Pável Flores, vocero de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) informó que, desde hoy 21 de octubre, los usuarios que utilizan los servicios de los corredores Azul, Morado y Rojo, así como del Metropolitano puedan recargar sus tarjetas Lima Pass por medio de Plin. 

Nosotros estuvimos en un plan piloto desde el 27 de setiembre hasta el 20 de octubre, donde se validaron aproximadamente 24 mil recargas. A partir de hoy ya comienza a correr este nuevo beneficio que ponemos a disposición de todos los usuarios, explicó Pável Flores.

PASO A PASO

De acuerdo al vocero de la ATU, estos son los pasos para realizar la carga virtual. 

1. Ingresas a tu aplicativo del BBVA o de Interbank.

2. Ingresas a Recarga de transporte

3. Colocas el código de la tarjeta (se encuentra en la parte posterior del plástico y es un código único)


Ingresa a http://ptv.pe/456594 para más información

