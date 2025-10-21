GRABADO el 21-10-2025

Ya puedes cargar tu tarjeta Lima Pass de los corredores y Metropolitano con Plin

Pável Flores, vocero de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) informó que, desde hoy 21 de octubre, los usuarios que utilizan los servicios de los corredores Azul, Morado y Rojo, así como del Metropolitano puedan recargar sus tarjetas Lima Pass por medio de Plin.



Nosotros estuvimos en un plan piloto desde el 27 de setiembre hasta el 20 de octubre, donde se validaron aproximadamente 24 mil recargas. A partir de hoy ya comienza a correr este nuevo beneficio que ponemos a disposición de todos los usuarios, explicó Pável Flores.



PASO A PASO



De acuerdo al vocero de la ATU, estos son los pasos para realizar la carga virtual.



1. Ingresas a tu aplicativo del BBVA o de Interbank.



2. Ingresas a Recarga de transporte



3. Colocas el código de la tarjeta (se encuentra en la parte posterior del plástico y es un código único)





Ingresa a http://ptv.pe/456594 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 21/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

¿Cuáles son los dolores más comunes que merman la calidad de vida?.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 21 DE OCTUBRE DEL 2025.

Héctor Valer propone dar mensualidad a deudos de fallecidos en marchas.

Renzo Reggiardo tras jurar como alcalde de Lima: "Vamos a trabajar articuladamente con el gobierno".

Padre de joven fallecido en protestas responde a Rospigliosi: Mi hijo no es terruco.

Santa Anita: Capturan a 4 extranjeros que robaron más de 11 mil soles a comerciante de limones.

Entre el respaldo y la cautela: Ernesto Álvarez busca voto de confianza este miércoles.

Ministro del Interior anuncia compra de rochabuses: "No tenemos ninguno en funcionamiento".

¡Tremenda pelea! Enfrentamiento de choferes generaron el caos.

Desde el 17 de noviembre será obligatorio chaleco reflectante para motociclistas.

San Luis: Capturan a 2 delincuentes y frustran robo de furgoneta.

Ya puedes cargar tu tarjeta Lima Pass de los corredores y Metropolitano con Plin.

Cercado de Lima: queman mototaxi y dejan mensaje extorsivo.

Choferes de línea Translicsa no salen a trabajar tras ataque a balazos contra bus en SMP.

Keiko Fujimori descarta denunciar a fiscales del caso "cócteles" shorts.

Además hoy día 21 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.