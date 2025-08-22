GRABADO el 22-08-2025

Día del café peruano: el sabor que puede convertirse en negocio SHORTRPP

Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza el Día del Café Peruano. Destaca su relevancia como producto de exportación, el bajo consumo interno frente a otros países y las oportunidades de negocio que ofrece en regiones productoras como Cajamarca, San Martín, Junín y Amazonas.

Desde RPP Noticias

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

