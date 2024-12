El ciudadano guatemalteco detenido ayer, acusado de presuntamente prender fuego a una mujer en un vag贸n del metro de #NuevaYork, ha sido formalmente imputado por asesinato e incendio provocado, seg煤n informaron hoy varios medios locales.



Sebasti谩n Y.C., de 33 a帽os, fue captado por una c谩mara de seguridad del metro mientras observaba impasible c贸mo las llamas consum铆an a la mujer, cuya identidad a煤n no ha sido revelada. Las im谩genes, difundidas por la polic铆a, muestran su actitud indiferente ante el atroz suceso.



De acuerdo con las autoridades, fue 茅l quien utiliz贸 un mechero para encender la ropa de la v铆ctima, que se encontraba en el fondo de un vag贸n de la l铆nea F en #ConeyIsland, al sur de Nueva York, durante las primeras horas de la ma帽ana.



Hoy, Sebasti谩n fue trasladado en un veh铆culo policial, vestido con un mono blanco que lo cubr铆a completamente. Mientras tanto, periodistas presentes le lanzaban preguntas en ingl茅s y espa帽ol, sin obtener ninguna reacci贸n de su parte.



Por ahora, no se sabe si exist铆a alg煤n v铆nculo entre el acusado y la v铆ctima. La polic铆a ha se帽alado que, en principio, no parece que se conocieran, aunque no han ofrecido ninguna hip贸tesis sobre los posibles motivos detr谩s del ataque.



