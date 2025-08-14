¿Sirena en los Andes? Captan misteriosa figura en lago Huancayo SEGMENTO ViajeAOtraDimensión
Misterio en los Andes: En Huancayo, a más de 4,000 metros de altura, un fotógrafo argentino captó la imagen de una figura femenina en un lago helado, imposible para la supervivencia humana. ¿Fue una sirena andina? Los testigos aseguran que no es la primera vez que algo así ocurre en la zona.
Sintoniza ViajeAOtraDimensión miércoles y jueves a las 11:00 p.m.
Desde RPP Noticias
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
