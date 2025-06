GRABADO el 19-06-2025

Preso tenía internet y Smart TV para extorsionar desde cárcel en Trujillo

Ni la condena de 35 años que cumplía en el penal El Milagro impidió que José Castañeda Gómez, alias Chubi, siguiera manejando una red de extorsión desde su propia celda. En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía de Trujillo, se descubrió que el interno llevaba un minucioso registro en una libreta con nombres, montos y fechas de pago de sus víctimas.



Durante la intervención, alias Chubi no solo confesó sus delitos, sino que reveló que no actuaba solo. Su hermana, Merly Castañeda Gómez, era su principal cómplice desde el exterior, y usaba su cuenta bancaria para recibir el dinero producto de las amenazas. Una de las denuncias clave fue la de una mujer que debía transferir S/10,000 a esa cuenta tras recibir amenazas de muerte.



Los videos de la diligencia muestran al reo admitiendo que parte de los pagos ingresaban directamente a la cuenta de su hermana. Aunque aseguró que no todo el dinero se encontraba allí, sus declaraciones confirmaron el rol activo de Merly en la operación. Además, la libreta incautada evidenciaba que alias Chubi controlaba a detalle cada cobro realizado.



TENÍAN TELEVISIÓN SMART



Como si fuera poco, las autoridades hallaron dentro de su celda artículos de lujo como un televisor Smart con acceso a internet y zapatillas de marca. Todo esto mientras purgaba una larga sentencia. La Policía ya ha iniciado acciones para desarticular por completo esta red de extorsión que operaba desde el penal.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025.

Destruyen a "La Bestia de Petit Thouars": Vehículo tenía más de un millón de soles en papeletas.

¡Alarma en Tumbes! Cocodrilos aparecen en playa y causan pánico.

¿Cuándo llegan los trenes que prometió traer Rafael López Aliaga? Esto se sabe.

Frío intenso desde el 20 de junio: Temperatura en Lima llegaría hasta 11 grados.

Denuncian que municipio de Chorrillos impiden ingreso a ciclistas al Morro Solar.

Juan Burgos sobre el Congreso: Ha sido una agencia de empleos y eso no es positivo.

San Miguel refuerza seguridad con drones de alta tecnología.

San Martín de Porres: mayoría del distrito en nivel medio de riesgo.

Nuevos detalles de crimen de joven hallada descuartizada en la Atarjea.

Drones detectan construcciones peligrosas en la Costa Verde.

Preso tenía internet y Smart TV para extorsionar desde cárcel en Trujillo.

Trujillo: colapsa techo de histórica casa donde vivió César Vallejo.

Caen dos integrantes del Antitren vinculados en atentado contra La Reina del pollo en Huaral.

Identifican a mujer hallada descuartizada en la Atarjea de Sedapal.

Además hoy día 19 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.