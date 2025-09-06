GRABADO el 06-09-2025

Trabajador de construcción civil perdió la vida tras ataque de presuntos sicarios

En el distrito de Chorrillos, un trabajador de construcción civil fue asesiando a una cuadra de su casa por presuntos sicarios.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Trabajador de construcción civil perdió la vida tras ataque de presuntos sicarios.

