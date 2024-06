La actriz cómica #SaraManrique reveló todo en #CaféconlaChevez: Micky Rospigliosi, Waldir Sáenz, Mónica Cabrejos, sus relaciones fallidas, la partida de su padre y más. Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'. #entrevistas #cafeconlachevez #trome



00:00 INICIO

11:40 SARA DICE QUE NO PASÓ NADA CON WALDIR SÁENZ: NO HA HABIDO NUNCA NADA.

25:56 SOBRE TENCHY UGAZ: FUE DOLOROSO, SE OLVIDÓ Y YA ESTÁ.

39:46 SOBRE MONICA CABREJOS: YO BORRO CASETTE DE LAS COSAS QUE NO ME INTERESAN.

41:26 SARA MANRIQUE SOBRE MICKY ROSPIGLIOSI: NO TERMINÓ TAN BIEN COMO QUISIMOS.

01:06:29 SARA MANRIQUE: LA MAYORÍA DE MIS AMIGOS SON FUTBOLISTAS.

01:08:32 SARA MANRIQUE: DESPUÉS DE LA MUERTE DE MI PAPÁ, NADA ME PUEDE DOLER.

01:16:14 CAFÉS CARGADOS



