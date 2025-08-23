GRABADO el 23-08-2025

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva de 5 meses

El expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II, tras ser trasladado desde Barbadillo bajo estrictas medidas de seguridad. El INPE informó que el nuevo establecimiento reúne las condiciones necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica.



