Panorama ha revelado la alarmante situación que enfrentan empresarios y emprendedores a causa de la delincuencia. Un caso reciente es el del dueño de una ferretería en Ventanilla, quien desde hace dos meses es víctima de extorsiones. Los criminales le han exigido el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.



Al negarse a pagar la extorsión, los delincuentes respondieron disparando en cinco ocasiones contra su vivienda. El empresario, por temor a represalias, decidió cerrar su negocio. En su búsqueda de protección, llamó a la Línea 111 de la Policía Nacional, pero recibió una respuesta insólita: le indicaron que debía presentar la denuncia en la comisaría de su sector, una respuesta que consideró insuficiente dada la gravedad de la situación.



Aunque le prometieron el envío de un patrullero para garantizar su seguridad, este nunca llegó. No obstante, tras el ataque a su vivienda, agentes policiales que patrullaban la zona lograron capturar a los dos extorsionadores responsables del atentado. Los detenidos fueron identificados como Adrián Chuquipiondo, de 21 años, y Mark Acevedo, de 32 años, quienes actualmente permanecen en custodia.



SE SIENTEN DESPROTEGIDOS



Pese a la detención de los criminales, el empresario sigue temiendo represalias. La falta de una respuesta oportuna y efectiva por parte de las autoridades ha dejado en evidencia las debilidades del sistema de protección frente a la creciente ola de extorsiones que afecta no solo Lima, sino también varias regiones del país.

