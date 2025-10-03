GRABADO el 03-10-2025

Promoción escolar denuncia horas de retraso de su viaje en aeropuerto Jorge Chávez

Desde el aeropuerto Jorge Chávez, la promoción de un colegio de San Juan de Lurigancho denunció que su viaje se ha retrasado por más de 12 horas. Más de 80 personas, entre alumnos y padres de familia, expresaron que las autoridades del terminal aéreo no les han dado una solución.

Noticias del Perú y actualidad, política.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 13 - ADT VS SPORTING CRISTAL.

Ricardo Rondón y Joselito se deleitaron en El Rincón del Asado.

Joselito Carrera quedó sorprendido por Halloween Encantando 2025 del Castillo de Chancay.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 4/10/25.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 4/10/25.

DNIe 3.0: Adultos mayores, niños y más participan en campaña de Exitosa y Reniec.

Señor de los Milagros 2025: Devotos acuden a Las Nazarenas para participar de primera procesión.

Trump anuncia plan de paz en Gaza: Desarmar a Hamas será difícil, advierte internacionalista.

Trump llevaría proyecto inmobiliario a Gaza como parte de acuerdo con Hamas, señala experto.

INFORMAMOS Y OPINAMOS con KARINA NOVOA - 03/10/25.

Promoción escolar denuncia horas de retraso de su viaje en aeropuerto Jorge Chávez.

Gobierno de Dina Boluarte no cumplió promesas en lucha contra criminalidad, señala Pérez Rocha.

Elecciones 2026: Sectores ilegales buscarían influir en próximos comicios, advierte analista.

'El Frontón' y salida de Corte IDH no prosperarían tras renuncia de Santiváñez, señala analista.

Morgan Quero sería candidato presidencial de partido vinculado a Nicanor Boluarte, según analista.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

