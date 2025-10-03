Promoción escolar denuncia horas de retraso de su viaje en aeropuerto Jorge Chávez
Desde el aeropuerto Jorge Chávez, la promoción de un colegio de San Juan de Lurigancho denunció que su viaje se ha retrasado por más de 12 horas. Más de 80 personas, entre alumnos y padres de familia, expresaron que las autoridades del terminal aéreo no les han dado una solución.
