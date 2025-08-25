Phillip Butters sobre las encuestas presidenciales para el 2026: "Los tres primeros no van a ganar"
El precandidato presidencial por el partido Avanza País, Phillip Butters, conversó en el programa Sin Medias Tintas sobre sus propuestas y visión que tiene con el Perú si fuera presidente. Además habló de las encuestas presidenciales para el 2026. Conoce más detalles en la siguiente entrevista.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 25 DE AGOSTO DEL 2025.
¡Han pasado más de 12 horas! Menor baleado por barristas no puede ser operado por falta de equipos.
Enfrentamiento entre barristas, tras el clásico del fútbol peruano, deja a cinco heridos de bala..
Balacera entre barristas, en la previa al clásico del fútbol peruano, deja a dos menores heridos..
Joven muere en golpiza en la calle y familia pide justicia contra asesinos: "No merecía morir así".
Oleaje anómalo azota el litoral peruano, olas de hasta 4 metros fueron registradas..
Terminan graves antes del clásico: 2 menores de edad reciben balas y no pueden ser operados aún.
Violento enfrentamiento entre barristas de Universitario y Alianza Lima luego del clásico.
Phillip Butters sobre las encuestas presidenciales para el 2026: "Los tres primeros no van a ganar".
Polémica por nombramiento de Santiváñez como ministro de justicia: "Muestra la orfandad de Boluarte".
Leslye Lazo: 24 mil dólares en viajes, 134 días en el extranjero como parlamentaria andina.
Phillip Butters sobre las encuestas presidenciales para el 2026: "Los tres primeros no van a ganar".
Luis Galarreta: Sus 26 viajes y 32 mil dólares en viáticos como parlamentario andino.
Polémica por nombramiento de Santiváñez como ministro de justicia: "Muestra la orfandad de Boluarte".
Polémica en el Parlamento Andino: 37 viajes y un saludo a Marruecos.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.