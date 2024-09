Los vecinos de La Molina denunciaron que no pueden vivir en paz debido a la intensa bulla generada por los conciertos, cumpleaños y otras festividades sociales que se realizan en las instalaciones de la Escuela de Equitación del Ejército. Una situación que, según aducen, se ha vuelto insostenible.



En diálogo con Panorama, los residentes de “La Rinconada” refieren que los niños y adultos mayores son los más afectados por los estruendosos ruidos. Pero también se sienten preocupados por la situación de sus mascotas, así como por los caballos que se encentran expuestos a los intensos sonidos de la música.



“Al Ejército le digo basta de contaminación, den el ejemplo, por favor, porque son una entidad del Estado. Son una base militar. Es por eso que el país está como está, porque nunca respetan las leyes ni las ordenanzas estipuladas, porque no respetan horarios. Nuestras ventanas vibran por el ruido”, sostuvo una vecina.



POSTURA DEL MUNICIPIO



Sobre esta controversia se pronunció el alcalde de La Molina, Diego Uceda, quien señaló que, si no se respeta la tranquilidad de los vecinos, el municipio se verá en la obligación de clausurar definitivamente la Escuela de Equitación del Ejército debido a los constantes ruidos que provoca en la vecindad.

