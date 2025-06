GRABADO el 24-06-2025

José Elice sobre crisis en el MP: "El Gobierno debe mantenerse al margen hasta que se resuelva"

El exministro del Interior y abogado José Elice advirtió sobre la crisis que atraviesa el Ministerio Público, señalando que la disputa en torno a la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación revela un serio deterioro institucional a poco de las elecciones generales de 2026.



Estamos frente a un desorden y un grave resquebrajamiento de la institucionalidad del país, y más aún a puertas de un proceso electoral. Esto no es Patricia Benavides contra Delia Espinoza, no es la JNJ contra el Ministerio Público, el problema es más grande: es el deterioro institucional, afirmó Elice durante entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.



Respecto al procedimiento forzoso activado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponer a Benavides en el cargo, el exministro fue enfático en señalar que dicho órgano no tendría la competencia legal para emitir una resolución de esas características. Esta orden se cumpliría solo si el órgano que la emite tiene competencia, y la JNJ no la tiene, aclaró.



ROL DE EJECUTIVO EN CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO



Elice también se pronunció sobre el rol del Ejecutivo y de las fuerzas del orden en esta controversia. La Policía tiene que actuar con cuidado, el ministro del Interior debe examinar el tema, y el Gobierno debe mantenerse al margen hasta que se resuelva. Para mí, este tema debió judicializarse. Tomar una posición neutral es lo que corresponde, concluyó.

