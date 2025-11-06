GRABADO el 06-11-2025

Philipp Eisele, jugador de Frankfurt de Alemania, fue convocado a la selección peruana Líbero

a selección peruana presentó la convocatoria oficial para los próximos partidos amistosos internacionales contra Rusia y Chile en el presente mes. Dentro de las novedades, figura el futbolista Philipp Eisele del Eintracht Frankfurt de Alemania. Conoce los detalles.

