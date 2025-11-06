SELECCIÓN PERUANA anunció lista de convocados ALIANZA LIMA ganó y es Perú 2 Libero
Manuel Barreto presentó la lista de convocados de la SelecciónPeruana para los partidos amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA. Analizamos las novedades, sorpresas y ausencias en la 'Bicolor'. Además, AlianzaLima ganó de visita a LosChankas en Andahuaylas por 2-1 y se metió como segundo en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 donde, por ahora, es Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules tienen un punto de ventaja sobre Cusco FC, que tiene un partido menos.
Acompáñanos EN VIVO desde las 14:00 hrs. y entérate de todos los detalles en el programa de hoy.
Desde Líbero
