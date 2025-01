El ministro del Interior, Juan Jos茅 Santiv谩帽ez Ant煤nez, visit贸 la redacci贸n de Caretas, este jueves 9 de enero, para sostener una entrevista con nuestro director Enrique Ch谩vez Dur谩n donde se toc贸 diversos temas de coyuntura e hizo un balance de su gesti贸n.



Uno de los temas que toc贸 fue los avances que ha logrado su cartera con relaci贸n a la lucha contra la inseguridad ciudadana.聽 El titular del Interior, tambi茅n explic贸 茅l porque aun no se captura hasta la fecha a Vladimir Cerr贸n Rojas, pes茅 a que se han desarrollado varios operativos de captura.聽Santiv谩帽ez precis贸 que no solo el l铆der de Per煤 Libre se encuentra pr贸fugo de la justicia, sino tambi茅n otros delincuentes ranqueados siendo uno de ellos el jefe de la banda de 鈥楲os Pulpos鈥, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 鈥淛honsson Pulpo鈥 quien lleva a帽os sin ser capturado.



Asimismo, se refiri贸 sobre las cifras inexactas que maneja el Sinadef聽sobre las muertes聽a causa de la inseguridad ciudadana ocurridas durante el 2024. En otro momento de la entrevista, se refiri贸 a las intervenciones que realiza la polic铆a nacional donde no cuentan con el apoyo de la fiscal铆a.



Tambi茅n trat贸 la supuesta red de prostituci贸n que habr铆a operado al interior del Congreso, donde una extrabajadora perdi贸 la vida de manera violenta. El ministro Santiv谩帽ez Ant煤nez precis贸 que la fiscal铆a mantiene la investigaci贸n de manera reservada. Asimismo, precis贸 que no se tiene pruebas aun sobre una red de prostituci贸n.



鈥淓n realidad creo que es un cuento de unas personas que lo que quieren es tener un protagonismo que nunca lo tuvieron y a base de dolores ajenos y de denuncias sin fundamentos鈥.

