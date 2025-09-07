Eduardo Pérez Rocha sobre posible hackeo a la PNP: "Evidencia la falta de contrainteligencia"
En diálogo con Exitosa, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, indicó que el posible hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la PNP, evidencia la falta de contrainteligencia en las instituciones peruanas.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Eduardo Pérez Rocha sobre posible hackeo a la PNP: "Evidencia la falta de contrainteligencia".
Cecilia García: "Se ha afectado uno de los puntos turísticos más importantes del Perú".
Jaime Chincha, periodista peruano, falleció hoy a los 48 años.
