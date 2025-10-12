GRABADO el 12-10-2025

Voraz incendio en Pamplona Alta deja más de un centenar de familias damnificadas

Un centenar de hogares fueron consumidos por el incendio desatado en Pamplona Alta. Familias quedaron damnificadas tras este desastre.



Voraz incendio en Pamplona Alta afectó instalaciones de CETPRO, informa Minedu.

Machu Picchu: Dirigentes podrían romper tregua por incumplimientos en ruta Hiram Bingham.

Asentamiento humano en Piura SIN AGUA por casi tres años: Vecinos exigen soluciones.

Madre e hija fueron atropelladas por camioneta en Piura: Conductor se dio a la fuga.

Más de 100 hogares damnificados tras voraz INCENDIO ocurrido en San Juan de Miraflores.

Damnificados exigen verdadero apoyo tras retirada del presidente José Jerí.

Eduardo Arana informó sobre daños por incendio en Pamplona Alta.

Eduardo Arana supervisa emergencia tras incendio en Pamplona Alta, SJM.

