GRABADO el 23-10-2025

Motociclistas rechazan uso de chaleco con número de placa: "No es efectiva, es por las puras"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, José Luis Huamán, rechazó el uso de chaleco con número de placa y aseguró dicha medida no es efectiva en la lucha contra la inseguridad ciudadana.



