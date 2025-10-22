GRABADO el 22-10-2025

EN VIVO Voto de confianza: Ernesto Álvarez y su gabinete se presentan RPPESPECIALES

Sigue EN VIVO el voto de confianza de Ernesto Álvarez y su gabinete ante el Congreso de la República. Conoce los detalles de su exposición, las reacciones políticas y la decisión final del Parlamento. Cobertura completa minuto a minuto por RPP Noticias.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOCRISTAL VS. "U": ¿FOSSATI Y AUTUORI CON ONCE LISTO? 3ENCANCHA.

EN VIVO Voto de confianza: Ernesto Álvarez y su gabinete se presentan RPPESPECIALES.

¿En qué consiste la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia? ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 22/10/2025 FCCRPP.

¡Luis Abram jugará ante Universitario de Deportes! SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO VAMOS AL VARVamosAlVar 22/10/25.

Regreso a las raíces: We All Together se presentará como quinteto ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 22/10/2025.

ENVIVO LAS NOTICIAS 22/10/25 NOTICIASRPP.

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 22/10/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 22/10/25 CONEXIONRPP.

EN VIVO ECONOMIA PARA TODOS 22/10/25 ECONOMIAXTODOS.

No quiero perder el tiempo: Donald Trump cancela segundo encuentro con Vladímir Putin RPPMUNDO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 22/10/2025 ROTATIVARPP.

EN VIVO Gabinete de Ernesto Álvarez pide voto de confianza ante el Congreso RPPESPECIALES.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVOCRISTAL VS. "U": ¿FOSSATI Y AUTUORI CON ONCE LISTO? 3ENCANCHA

video

EN VIVO Voto de confianza: Ernesto Álvarez y su gabinete se presentan RPPESPECIALES

video

¿En qué consiste la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia? ROTATIVARPP

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 22/10/2025 FCCRPP

video

¡Luis Abram jugará ante Universitario de Deportes! SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO VAMOS AL VARVamosAlVar 22/10/25

video

Regreso a las raíces: We All Together se presentará como quinteto ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 22/10/2025

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 22/10/25 NOTICIASRPP

video

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 22/10/2025 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 22/10/25 CONEXIONRPP

video

EN VIVO ECONOMIA PARA TODOS 22/10/25 ECONOMIAXTODOS

video

No quiero perder el tiempo: Donald Trump cancela segundo encuentro con Vladímir Putin RPPMUNDO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 22/10/2025 ROTATIVARPP

video

EN VIVO Gabinete de Ernesto Álvarez pide voto de confianza ante el Congreso RPPESPECIALES

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo