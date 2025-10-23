GRABADO el 23-10-2025

SPORTING CRISTAL vs. UNIVERSITARIO: fecha, hora y canal LR

El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, correspondiente a la jornada 14 reprogramada del Liga 1 Torneo Clausura 2025, se jugará el jueves 23 de octubre a las 20:00 h (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.
La transmisión televisiva estará a cargo de la señal L1 MAX, disponible en operadores como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de la plataforma de streaming Liga 1 Play.


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

