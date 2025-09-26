GRABADO el 26-09-2025

PETRO pide a SOLDADOS de EE. UU. DESOBEDECER a TRUMP para defender PALESTINA LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su intención de proponer ante las Naciones Unidas la creación de un Ejército de Salvación del Mundo con el objetivo de liberar a Palestina, durante una manifestación realizada este viernes 26 de septiembre de 2025, en Nueva York. Petro expresó de manera pública que está dispuesto a ir al campo de batalla, al señalar que el nuevo cuerpo internacional tendría como primera misión la liberación de Palestina si se aprueba en la Asamblea General de la ONU. Desde aquí desde Nueva York le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar sus fusiles contra la humanidad. Desobedezcan la orden de Donald Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos, afirmó Petro.

