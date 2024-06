Karla Tarazona se pronunció luego de que sus hijos enviaran una tierna dedicatoria a Christian Domínguez por el día del Padre. El cariño se gana, no se obliga, indicó. En otro momento, Tarazona desmintió a Leonard León y aseguró que jamás negó el acercamiento de él hacia sus menores y señaló que "si no ha querido acercarse a los niños es porque no le da la gana".



Además hoy dia 18 de Junio

