GRABADO el 18-10-2025

Segunda procesión del SEÑOR DE LOS MILAGROS: miles de devotos acompañan la imagen ROTATIVARPP

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 18 de octubre, miles de devotos se congregaron en la Iglesia de las Nazarenas para acompañar la imagen del Señor de los Milagros, que recorre la avenida Tacna en un extenso recorrido por el Centro de Lima.



