GRABADO el 26-06-2025

Carlos Caro sobre Martín Vizcarra: "Lo más probable es que sea condenado"

El abogado penalista Carlos Caro afirmó que lo más probable es que el expresidente Martín Vizcarra termine siendo condenado por el caso Lomas de IloHospital de Moquegua, proceso en el que se le investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional (20112014).



En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Caro explicó las razones detrás del pedido de prisión preventiva por seis meses formulado por el fiscal Germán Juárez Atoche. El fiscal es el mismo que tenía el caso de Nadine Heredia y sabemos lo que pasó: Brasil le otorgó asilo. No quiere repetir la historia. Además, sabemos que Vizcarra ha mentido en los tribunales, señaló.



En esa línea, indicó que no se puede descartar un plan de huida del expresidente, pero aclaró que hasta la fecha no hay pruebas concretas: como la compra de un pasaje o un pedido de asilo político que pueda reforzar la tesis fiscal. "Se juzga la conducta del imputado, hasta el momento está cumpliendo", indicó.



PROCESO LENTO



Finalmente, el letrado criticó que el proceso que se le sigue a Vizcarra esté tomando demasiado tiempo y responsabilizó de ello al Poder Judicial. "Los jueces deberían acelerar el proceso siendo un caso emblemático y donde hay un riesgo de fuga se debe acelerar", afirmó.

Desde 24 Horas

