El Colegio Médico del Perú anunció una marcha nacional para el 31 de enero en rechazo a la reciente ley aprobada por el Congreso que reconoce los actos médicos realizados por odontólogos. Pedro Riega López, decano de esta institución, aseguró que la normativa afecta la formación médica integral, argumentando que los cirujanos dentistas no poseen el mismo nivel de preparación que los médicos cirujanos.



La ley establece que los procedimientos realizados por cirujanos dentistas serán considerados actos médicos especializados en odontoestomatología, y no meramente odontológicos. Además, permite a los odontólogos acceder a cargos administrativos en igualdad de condiciones con otros profesionales de la salud y garantiza su presencia en servicios de emergencia hospitalaria. Estas disposiciones han generado una fuerte reacción por parte del gremio médico.



“Vamos a defender a la población, vamos a defender el acto médico y vamos a defender a la profesión médica porque aquí, de hecho, se ha faltado a la dignidad de la profesión médica”, enfatizó Riega López, quien lidera el rechazo a esta reforma legislativa. Incluso, desde el Colegio Médico del Perú no descartan acudir al Tribunal Constitucional para hacer respetar sus derechos.



POSTURA DE ODONTÓLOGOS



En contraparte, José Ricardo Rojas, decano del Colegio Odontológico del Perú, respaldó la ley y afirmó que los odontólogos están capacitados para desempeñar un rol más amplio en el sistema de salud. Citó como ejemplo que un especialista en cirugía bucal y maxilofacial puede realizar intervenciones como la bichectomía. El debate entre ambas profesiones sigue generando controversia, mientras ambas partes se preparan para defender sus posturas ante la ciudadanía y las autoridades.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 12/01/2025



