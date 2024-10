¡Volvieron las Eliminatorias y estamos ON FIRE! ⚽🔥 Sale caliente #LaFijaDepor con nuestros pronósticos para la fecha 9 de las #Eliminatorias ¿La #seleccionperu dará el golpe a #Uruguay¿#Brasil dejará a la #seleccionchilena de #RicardoGareca sin mundial . No te lo pierdas.



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



📰 https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



📘 Facebook: https://bit.ly/494GskH

📸 Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

🎵 TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Adem�s hoy dia 06 de Octubre en el calendario del Per�.

M�s videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.