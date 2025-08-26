GRABADO el 26-08-2025

Células madre: Ideal para mejorar la calidad de vida del adulto mayor

Células madre: Ideal para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2025.

Martín Vizcarra denuncia durante audiencia: Me dicen que posiblemente sea cambiado de ubicación.

Carlos Techito Bruce sería el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú.

Ollanta en audiencia del PJ: "Si hubiera querido asilarme, me hubiera asilado hace tiempo".

Surco: Conductor que iba en sentido contrario agredió a inspector de tránsito.

San Isidro: Municipio se pronuncia tras accidente vehicular.

Congreso: Norma Yarrow propone que ministros censurados no regresen al Ejecutivo.

Jorge González Izquierdo a Boluarte por declaraciones sobre economía peruana: Es un error político.

Huacho: ni los cocineros se salvan de asalto en restaurante.

San Isidro: choque entre camioneta municipal y auto deja cinco heridos.

Iquitos: Escolares manipulan réplica de arma en plena vía pública.

SJL: Familia de víctima exige justicia y seguridad en calles sin alumbrado público.

Línea 1 del Metro de Lima supera los 1,500 millones de pasajeros en 14 años.

Daño irreversible al patrimonio en Cusco: detienen a mujer acusada de realizar grafiti en muro inca.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

