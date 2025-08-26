GRABADO el 26-08-2025

Huacho: ni los cocineros se salvan de asalto en restaurante

Un grupo de delincuentes ingresó a un local de comida donde robaron a los comensales y trabajadores, luego huyeron con total impunidad.

Desde 24 Horas

Células madre: Ideal para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2025.

Martín Vizcarra denuncia durante audiencia: Me dicen que posiblemente sea cambiado de ubicación.

Carlos Techito Bruce sería el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú.

Ollanta en audiencia del PJ: "Si hubiera querido asilarme, me hubiera asilado hace tiempo".

Surco: Conductor que iba en sentido contrario agredió a inspector de tránsito.

San Isidro: Municipio se pronuncia tras accidente vehicular.

Congreso: Norma Yarrow propone que ministros censurados no regresen al Ejecutivo.

Jorge González Izquierdo a Boluarte por declaraciones sobre economía peruana: Es un error político.

San Isidro: choque entre camioneta municipal y auto deja cinco heridos.

Iquitos: Escolares manipulan réplica de arma en plena vía pública.

SJL: Familia de víctima exige justicia y seguridad en calles sin alumbrado público.

Línea 1 del Metro de Lima supera los 1,500 millones de pasajeros en 14 años.

Daño irreversible al patrimonio en Cusco: detienen a mujer acusada de realizar grafiti en muro inca.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

