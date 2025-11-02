24 peruanos afectados por paso de huracán Melissa retornaron en avión presidencial
Un grupo de 24 peruanos que resultaron afectados por el paso del huracán Melissa, en Jamaica, retornaron anoche a Lima en el avión presidencial, luego de pasar momentos de angustia ante las devastación dejada por el fenómeno natural.
24 peruanos afectados por paso de huracán Melissa retornaron en avión presidencial.
